Tahammül yok: Ümraniye’de ‘Hayır’ bildirisi dağıtan BHH üyesi bıçaklandı

Birleşik Haziran Hareketi (BHH), anayasa değişiklik referandumu için İstanbul’da ‘Hayır’ bildirisi dağıtan bir üyelerinin bıçaklandığını duyurdu.

BHH’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 16 Nisan’daki referandum için hazırlanan bildiriler İstanbul dahil ülkenin birçok noktasında dağıtılmaya başlandı.

Ümraniye’de bildiri dağıtan BHH üyeleri, kimliği belirsiz bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında BHH’den bir kişi bacağından bıçaklandı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ümraniye'de #HAYIR çalışması yapan arkadaşlarımıza bıçaklı bir grup saldırdı.

Bir arkadaşımız bacağından yaralandı, şu an sağlık durumu iyi. pic.twitter.com/8v4LwNWBXR — Haziran Hareketi (@BirlesikHaziran) February 25, 2017

Konuyla ilgili BHH’den yapılan açıklamada , kendilerine daha önce de saldırı yapıldığını belirterek, “Çeteler daha önce Adana’da da Avcılar’da da saldırdı. Cevabımız hep aynı oldu. Daha güçlü, daha kalabalık, daha gür Hayır” denildi.