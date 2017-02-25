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Tahammül yok: Ümraniye’de ‘Hayır’ bildirisi dağıtan BHH üyesi bıçaklandı

 

Birleşik Haziran Hareketi (BHH), anayasa değişiklik referandumu için İstanbul’da ‘Hayır’ bildirisi dağıtan bir üyelerinin bıçaklandığını duyurdu.

BHH Ümraniye, ilçede referandum için bildiri dağıtıyor. (Arşiv fotoğrafı: [email protected])

BHH’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 16 Nisan’daki referandum için hazırlanan bildiriler İstanbul dahil ülkenin birçok noktasında dağıtılmaya başlandı.

Ümraniye’de bildiri dağıtan BHH üyeleri, kimliği belirsiz bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında BHH’den bir kişi bacağından bıçaklandı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili BHH’den yapılan açıklamada , kendilerine daha önce de saldırı yapıldığını belirterek, “Çeteler daha önce Adana’da da Avcılar’da da saldırdı. Cevabımız hep aynı oldu. Daha güçlü, daha kalabalık, daha gür Hayır” denildi.

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