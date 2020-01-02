Süt içebilsin diye kuzusunu oyuncak kamyonla ayakta tutuyor

Manisa’da yaşayan 46 yaşındaki besici Kılıç Kaya, yetersiz beslenme sonucu dik duramayan kuzuyu oyuncak kamyonla ‘ayakta tutuyor.’

Fotoğraflar: DHA

Saruhanlı ilçesindeki Paşaköy Mahallesi’nde Kaya’nın baktığı koyunlardan biri, 20 Aralık 2019’da doğum yaptı. Dünyaya gelen ‘Şans’ isimli kuzu, iki gün boyunca ayağa kalkamadı. Veteriner hekim, doğum sırasında hasta olan koyunun yavrusunu yeterince besleyememesi nedeniyle sorun yaşandığını belirtti.

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Veteriner, kuzuların midelerinin farklı bölümlerden oluştuğu için hayvanın gelişimi için sütü ayaktayken alması gerektiğini söyledi. Veteriner, yavrunun oturarak ya da kucakta emdiği sütün midesinin arka bölümlerine gitmediği için gelişemediğini de ifade etti.

Bunun üzerine Kaya, kuzunun ayakta durabilmesi için oğlunun oyuncak kamyonunu kullandı. Kuzunun karın kısmının denk geldiği yere canı acımasın diye sünger yerleştirildi. Bir bez yardımıyla kuzu oyuncağın üzerine yerleştirildi. Kılıç, kuzusunu şimdi oyuncak kamyonun üzerinde besliyor.