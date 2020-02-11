Suriye, Halep-Şam otoyolunda kontrolü tekrar sağladı

Suriye hükümet güçleri 2012 yılından bu yana ilk defa ülkenin iki büyük kenti Halep ile Şam’ı birbirine bağlayan otoyolun tamamının kontrolünü ele geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün verdiği bilgiye göre, Suriye hükümet güçleri M5 otoyolunun tamamında kontrolü, Halep’in batı mahallerinden birini ele geçirdikten sonra tekrar sağlamış oldu. Suriye hükümet güçlerine Rus ve İran güçleri destek verdi.

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Suriye’de 2011 yılında başlayan Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı gösteriler, hükümetin ağır müdahalesi sonucu iç savaşa dönüşmüş ve Esad yönetimi ülkenin büyük bölümünde kontrolü kaybetmişti. Esad, Rusya ve İran’ın desteğini aldığı 2015 yılından itibaren ülkede kontrolü tekrar sağlamaya başladı.