Şubatta enflasyon yüzde 19.67’ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0.16 oranında arttı. Yıllık enflasyon ocaktaki yüzde 20.35 düzeyinden yüzde 19.67’ye geriledi.

Fotoğraf: DHA

Merkez Bankası’nın (MB) beklenti anketinde şubat enflasyonunun yüzde 0.76’ya gerilemesi öngörülmüştü. Reuters anketinde tanzim satışlarının başladığı şubatta TÜFE’nin yüzde 0.4 artması, yıllık enflasyonun sınırlı bir düşüşle yüzde 19.9’a gerilemesi bekleniyordu. Bloomberg HT’nin anketine göre şubat enflasyonunun yüzde 0.50 olması, yıllık enflasyonun yüzde 20.10’a gerilemesi bekleniyordu.

Reklam

Grafikler: TUİK

En yüksek fiyat artışı sağlık grubunda

Aylık en yüksek artış yüzde 2.48 ile sağlık grubunda olurken, tüketici fiyatları eğitimde yüzde 1.64, alkolsüz içeceklerde yüzde 0.0, lokanta ve otellerde yüzde 0.87 ve ulaştırmada yüzde 0.71 arttı.

Giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 4.81 ile en fazla düşüş gösterdiği ürün grubu oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde fiyatlar yüzde 0.39 düşerken, eğlence ve kültürde yüzde 0.37, haberleşmede yüzde 0.34 düştü.

Gıda ve içecek yine yılın zam şampiyonu

Şubatta tüketici fiyatlarında yıllık en fazla artış yüzde 29.95 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu. TÜFE çeşitli mal ve hizmetlerde yıllık yüzde 28.08, ev eşyasında yüzde 27.59, eğlence ve kültürde yüzde 20.43, lokanta ve otellerde yüzde 19.79, konutta 16.56, ulaştırmada yüzde 15.18 yükseldi. Yıllık bazda fiyatı düşen hiçbir ürün grubu yok. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içki ve tütün hariç TÜFE şubatta aylık yüzde 0.15 düşerken, yıllık bazda yüzde 18.48 yükseldi.

Reklam

418 üründen 235’inin fiyatı arttı

Endekste kapsanan 418 üründen 29’unun fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin fiyatları arttı, 154 maddenin fiyatları düştü.

BİM ve A101 ürünleri endekse girmiş olabilir

TÜİK’ten üst düzey bir yetkili geçtiğimiz ay enflasyonu düşürmek için ‘zincirleme endeks’te yer almayan BİM ve A101 marketlerinden ürünlerin enflasyon sepetine dahil edildiğini öne sürmüştü.

TÜİK yöneticisi görevden alınmıştı

Son olarak TÜİK’te enflasyon rakamlarını açıklayan birimin başındaki başkan yardımcısı Enver Taştı görevden alınmıştı. Taştı’nın görevine 3 Ekim’de aylık yüzde 6.3 olarak açıklanan eylül enflasyonundan sonra son verilmişti.