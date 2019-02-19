Sputnik: İdlib’de yaralanan HTŞ lideri Antakya’da hastaneye kaldırıldı

Suriye’de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir El Şam (HTŞ – eski Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Culani’nin başından ağır yaralanmış halde Antakya’da hastaneneye getirildiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rus haber ajansı Sputnik’in bölgedeki bir kaynağa dayandırdığı habere göre, el-Culani Suriye’nin İdlib şehrinde pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralandıktan sonra Antakya Devlet Hastanesi’ne getirildi.

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Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve ameliyata alındığını söyleyen kaynak, el-Culani’nin yoğun bakıma alındığını ve durumun ağır olduğunu belirtti.

Cihatçıların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde dün akşam iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 10’dan fazla sivil ölmüş, 70’ten fazla sivil yaralanmıştı.

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İdlib mutabakatı

Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgenin Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı uyarınca belli bir süre zarfında silahsızlandırılmasına karar verilmişti.

Ancak mutabakat için verilen süre aşılmasına rağmen cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) bölgeden ağır silahlarını çekmemiş, hatta Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni yenilgiye uğratarak bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye’nin geleceğini konuşmak için Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmişti.

Burada, Putin bölgedeki duruma yönelik askeri adım atılmasını isterken, Ruhani ise İdlib’in eski Nusra Cephesi savaşçılarından temizlenmesi için çaba gösterilmesini desteklediğini söylemişti.