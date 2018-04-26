SONAR anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 2.7 puan üzerinde

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın son anketi, dört büyük muhalefet partisinin oy oranları toplamının AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın 2.7 puan üzerinde olduğunu ortaya koydu.

KRT’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan avukat Fidel Okan şu bilgileri verdi: “AKP-MHP ittifakı yüzde 50’yi geçemiyor. Yüzde 46.9 olan ‘cumhur ittifakı’nın karşısında yer alan CHP yüzde 23.8, İyi Parti-Saadet ittifakı yüzde 14.5, HDP ise barajı aşarak 11.3 oy oranına ulaşıyor.”

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Okan’ın verdiği bu bilgiler üzerinden hesaplandığında muhalefetin dört büyük partisinin oy oranı 49.6 olarak ölçülüyor ve ‘cumhur ittifakı’nın 2.7 puan üzerine çıkıyor.

Okan, ankette İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin katılımcılara ayrı ayrı sorulduğunu, ittifak resmen kurulduğunda oy potansiyelinin artma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

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SONAR’ın bir önceki anketini de Okan açıklamıştı.