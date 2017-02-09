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Yaramazlara biraz batar!

Son KHK’yla ihraç edilen Prof. Dr. Tanör: Memuriyetten atıldım ama memur değilim ki

 

OHAL kapsamında çıkartılan son kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 330 akademisyenden biri olan Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, “Beni memuriyetten atmış oldular ama ben memur değilim ki” diye konuştu.

Fotoğraf: insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr

Çıkartılan 686 Sayılı KHK’yla 330’u akademisyen 4 bin 464 memur ihraç edilmişti. 

BBC Türkçe’den Rengin Arslan’ın sorularını yanıtlayan Tanör, emekli olmayı hiçbir zaman aklına getirmediğini belirterek, “Beni memuriyetten atmış oldular ama ben memur değilim ki. Diyorlar ki, memuriyetten atılmakla memurken kazandığın her şeyi kaybedersin. Profesör unvanını kazanmışım, onu kaybedermişim. Böyle saçmalık olmaz. Bu akademik bir unvan. Yeşil pasaportunu kaybedersin. Peki hay hay. Diyor ki, emekli maaşını ödemezler. Hiç aklım almıyor. Ama her şeyi yapabilirler tabii” dedi.

Türkiye’nin ilk nöropsikoloji laboratuvarını kuran kişi olarak da tarihe geçen Tanör, yapılanların kanuna uygun ama ‘hukuka aykırı’ olduğunu vurguladı: “Sadece üniversiteler değil, üniversiteler başta olmak üzere bir sürü yer değerini yitiriyor. Yüzlerce iyi yetişmiş akademisyen ihraç ediliyor. Onların yeri doldurulamaz. Ülkenin geleceği için, eğitimi için çok önemli. Bu duygu var bir de.”

Tanör, 2002 yılında hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Bülent Tanör ile evliydi. 12 Mart muhtırasında Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan çift, bir yıl kadar Cenevre’de siyasi mülteci olarak yaşamıştı.

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