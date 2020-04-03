Sokağa çıkma yasağı sırasında kadınlara tecavüz eden beş Ruandalı asker tutuklandı

Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Afrika ülkesi Ruanda’da, beş asker bir grup kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Savcıya durumu anlatan bir semt sakini. Fotoğraf: BBC

Ordu, başkent Kigali’nin yoksul semtlerinden Nyarutarama’da sokağa çıkma yasağının uygulanmasını sağlamak amacıyla görev yapan askerlerin bazı evlere girerek kadınlara tecavüz ettiğini ve ‘gerekenin yapılacağını’ açıkladı.

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Semt sakinleri, yaşananları askeri savcıya bildirdi. Askerlerin, ayrıca, kadınların kocalarını dövdüğü, bazı evlerde hırsızlık yaptığı belirtildi.

Cinsel saldırıya uğrayan kadınlardan biri yerel basına, “Askerlerden biri zorla evimize girdi. Kocamı dövdüler ben müdahale etmek isterken bana saldırdılar” dedi.

Geçen hafta sokakta yürüyen iki kişinin polis tarafından vurularak öldürüldüğü ülkede, halk, sokağa çıkma yasağı sırasında kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmasından yakınıyor.

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Ruanda’da 84 vaka bulunuyor.