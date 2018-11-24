Sigortalanmamışlar: Belçika’da Banksy’nin 58 eserine el konuldu

Kimliği hala bilinmeyen Britanyalı grafiti sanatçısı Banksy’e ait bazı eserlere, sigortaları olmadığı gerekçesiyle Belçika’da el konuldu.
BBC’de yer alan habere göre Brüksel’deki boş bir süpermarkette sergilenen 58 eser kısa sürede tartışma yarattı.
Eserlerin sanatçının rızası olmaksızın bir araya getirildiği ve sergilendiği öne sürüldü.
Yaşanan anlaşmazlığın ardından Banksy’nin eserlerinin hasar ve hırsızlığa karşı sigortalanmadığı iddia edildi.
Bunun üzerine 15 milyon avro değerindeki 58 parça esere el konuldu.
Sergiyi düzenleyen kurum, eserleri sergileme haklarının olduğunu ama bu hakların koşullarının ve eserlerin sigortalı olup olmadığının belirsiz olduğunu belirtti.
Yargıya taşınan konuyla ilgili mahkemenin birkaç ay içinde karar vermesi bekleniyor.