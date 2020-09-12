Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: AA (arşiv)

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü’nün kulüp sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

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“Futbol takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin ‘Futbola Dönüş Protokolü’ çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.”