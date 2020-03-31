Sendikalardan çağrı: En az 15 gün üretim durdurulsun; işten çıkarma yasaklansın

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) salgın ile mücadele döneminde işverenin iş sözleşmesini fesih imkanının askıya alınması çağrısı yaptı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türk-İş’in çağrısında “İşten çıkarmalar yasaklanmalı, zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında tüm işler en az 15 gün süreyle durdurulmalıdır” dendi.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) de aynı çağrıyı tekrarladı.

DİSK’in açıklamasında şöyle dendi: “Koronavirüs’e karşı mücadele kapsamında zorunlu ve acil mal ve hizmet üretimi hariç olmak üzere, en az 15 gün süreyle, bütün işlerin durdurulması işçilerin korunması ve salgının yayılma hızının önlenmesi için önem arz etmektedir.”

Her iki sendika da işten çıkarılmaların ve işlerin durdurulmasının yol açacağı gelir kaybına karşı İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının hızla devreye alınması gerektiği ve işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için gerekli şartların da kaldırılmasını istedi.