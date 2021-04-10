Seçmenler en çok HDP’ye mesafeli: ‘İYİ Parti karşıtlığı çok az’

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre seçmenler en çok HDP’ye, en az İYİ Parti’ye mesafeli.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin kurucu Özer Sancar’ın Twitter’dan paylaştığı sonuçlara göre seçmenin yüzde 28.7’si HDP için “Asla oy vermem” diyor.

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Bu oranı AKP için yüzde 27.7, CHP için 15.7, MHP için de 3.7. İYİ Parti ise yüzde 0.8’le, seçmen için ‘en az antipatik’ parti.

Sencar, bu sonuçların, kararsız seçmelerin AKP ya da HDP’ye gitmeyeceği şeklinde yorumlanıp yorumlanmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi: “Hayır, kararsızların üçte biri AKP kökenli (yaklaşık 6 puan). Bunun da yarısında Erdoğan bağlılığı devam ediyor. Özellikle 1.5 puanı sıkı Erdoğan bağlısı. Bu verinin en önemli sonucu toplumda İYİ Parti karşıtlığının çok çok az olması. Akşener’in merkeze yürüyüşü devam eder ve yüzde 13-15 direnç hattını aşabilirse bu özellik büyük avantaja dönüşebilir.”