Sebep Katar krizi: BAE’de Barcelona forması giyene 15 yıl hapis

Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki kriz sebebiyle, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ‘Qatar Airways’ reklamlı Barcelona forması giymek yasaklandı.

Ülkede Barcelona forması giyen, taşıyan ve formayla fotoğraf çekilip paylaşanlara 15 yıl hapis veya 135 bin Euro (yaklaşık 536 bin lira) para cezası verilecek.

Yasak Katar’la ilişkilerini kesen diğer Körfez ülkelerine de yayılabilir.

Katar krizi

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu.

Ablukaya Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Nijer, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Bahreyn dışişleri bakanı Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.

Türkiye ise taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı. Meclis de Katar’a asker gönderilmesini öngören anlaşmayı öne çekip onaylamıştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de, gıda sorunu yaşaması muhtemel olan Katar’a her türlü imkanı sunacaklarını dile getirirken, benzer bir destek önerisi İran’dan da gelmişti.

Twitter hesabından açıklama yapan üst düzey bir BAE’li yetkili, Türkiye ve İran’ı kastederek, “Arap olmayan iki ülkeden siyasal, birinden de askeri koruma talep etmek krizde trajik ve komik bir sayfa olur” demişti.