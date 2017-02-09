HDP’li Sancar’dan ’28 Şubat mağduru’ AKP’li akademisyenlere: Tek bir sözünüz yok mu?

HDP’nin kanun hükmünde kararnameyle kamu çalışanlarının ihraç edilmesi ve bu ihraçların yarattığı tahribatların araştırılmasına ilişkin önergesi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

.@mithatsancarr: Bu harami saltanatı bitecek. Hiçbir adaletsiz düzen, kendine biçtiği başarı ömrünün yüzde birini bile yaşamamıştır. pic.twitter.com/2CDTIwIkZV — HDP (@HDPgenelmerkezi) 8 Şubat 2017



Önergenin görüşmeleri sırasında söz alan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 330 akademisyenin ihraç edildiği son KHK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçlerinde şu anda AKP’li vekillerin de olduğu akademisyenlerin 28 Şubat’ta da ihraç edildiğini hatırlatan Sancar, Meclis’te bu vekillere seslenerek, “Siz mağdur olduğunuzda insan hakları var ama sizin sevmedikleriniz haksızlığa uğradığında, onlar terörist” ifadesini kullandı.

‘Bir tek sözünüz yok mu Beşir Hoca’

İktidarın ‘terör’ kelimesini istediği kesimleri suçlamak için ‘rahatça’ kullandığını söyleyen Sancar, “28 Şubat’ta ihraç edilen AKP’liler; sözünüz yok mu? Burada 28 Şubatta mağdur edilmiş, haksızlığa uğramış milletvekilleri var. 28 Şubat’tan sonra ‘Bir Daha Asla!’ raporunu hazırladınız. ‘Bir Daha Asla!’ sizin için miydi, herkes için miydi? O zaman da size ‘mürteci’ dediler, ‘Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkacak’ dediler” diye konuştu.

Sancar, Meclis’te 28 Şubat döneminde akademiden ihraç edilen AKP’lileri de isim isim sayarak ‘hesap sordu’: “Beşir Atalay, bir tek sözünüz yok mu Beşir Hoca? Siz atıldığınızda bütün bu demokratlar arkanızda durdu, itiraz etti, başlarında ben vardım. Niye bir sözünüz yok? Ahmet Gündoğdu, neredesin? Talip Küçükcan; kendi 28 Şubat anılarını dramatik bir şekilde anlatmayı seviyor, haklı da çünkü haksızlığa uğradı. Bugün bir sözün yok mu Talip? Fatma Benli, İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili, birlikte insan hakları mücadelesi yürüttük. İnsan hakları sadece size yaradığı zaman mı insan hakları olarak kabul edilir?”

Size de ‘terörist’ dediler

“Siz mağdur olduğunuzda insan hakları var ama sizin sevmedikleriniz, size muhalif olanlar haksızlığa uğradığında yok; onlara insan hakları işlemez, onlar terörist” diyen Sancar, 28 Şubat’ta benzerlerinin yapıldığını söyledi.

Sancar şöyle devam etti: “Ya, size de ‘terörist’ dediler, daha beterini yaptılar. O zaman yapılan haksızlıklara itiraz etti vicdanlı, dürüst, demokrat insanlar. Bu insanların bir kısmı bugün üniversiteden uzaklaştırıldı. Naci Hoca o dönem üniversitedeydi, gayet iyi biliyor. Ya, bu insanlarla ilgili bir sözünüz yok mu? Bu yapılanın adı açıktır: Bu bir terördür, açık ve net terördür, sindirme eylemidir. ‘Terörle mücadele’ adı altında toplumu bölen, toplumun yarısını düşman ilan eden anlayış, kendi önünde itiraz eden kimse bırakmak istemiyor. Bütün muhalifleri tasfiye etmeyi aklına koymuş, bu muhalifleri gözüne kestirmiş görünüyor.”

HDP’li vekil, 28 Şubat’ta haksızlığa uğrayanların sadece kendi hakkına sahip çıktığını belirterek, “Bunu yapanlar bugüne kadar başarı sağladılar mı? 28 Şubat bin yıl sürmeyecek miydi? Bugün 28 Şubat’ı savunabilen var mı? Ama 28 Şubat hikâyeleriyle bugün efsaneler yaratmaya çalışanların da bir vicdan borcu yok mu? Haksızlığa eşit olarak karşı çıkmadıkça, yapılan, sadece kendi hakkına sahip çıkmaksa, bu, ikiyüzlülüktür; yapılan, emek ve gelecek haramiliğidir. Bu insanların emekleri çalınıyor, bu ülkenin geleceği çalınıyor” dedi.

Bu harami saltanatı bitecek

Sancar, görevlerinden ihraç edilen akademisyenlere de şöyle seslendi: “Buradan, meslektaşı olmaktan onur duyduğum bütün bu arkadaşlara, öğrencim olmalarından gurur duyduğum bütün arkadaşlara sesleniyorum. Asla boyun eğmeyin. Bu harami saltanatı bitecek. İsterdim ki bunu yirmi yıl önce yaşayan AKP sıralarındaki arkadaşlar bizden önce söylesinler, çıksınlar itiraz etsinler. Kimse boyun eğmesin, bu saltanat bitecek.”