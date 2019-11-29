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Salda Gölü’ne ‘millet bahçesi’ ihalesinin iptaline mahkemeden ret kararı

Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, Salda Gölü’nde yapılması planlanan ‘millet bahçesi’yle ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetti. Beş Yeşilova sakini adına davayı açan avukatlar, kararın Danıştay’da temyiz edileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumu dolayısıyla ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak da tanımlanan Salda Gölü’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi’ne ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi’ ihalesi hakkında Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz ve Gazi Osman Şakar tarafından ‘yürütmenin durdurulması ve iptali’ istemiyle Isparta İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Isparta İdare Mahkemesi, yetkisizlik kararıyla dava dosyasını, Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

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Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, 25 Kasım günü, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın oybirliğiyle reddine karar verdi. 

Kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’ndan alınan uygun görüş doğrultusunda hazırlanan koruma almaçlı imar planları ve Salda Gölü ve çevresinde yapılması öngörüle, daha sonra proje sınırı genişletilen ‘millet bahçesi‘ düzenlemesine yönelik işlemlerin uygulamaya konulması amacıyla gerçekleştirilen ihale işlemi ve ihale onayında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Davacıların, ihale süreci dışında kalan proje ve ÇED kararına yönelik iddialarının ise bu davada incelenebilme olanağı bulunmadığı kaydedildi. 

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Beş Yeşilova sakini adına davayı açan avukatlar kararı Danıştay’da temyiz edecek.

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