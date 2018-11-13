Sade kahve içmek ‘psikopati’ göstergesiymiş

Yeni bir araştırma, kahveyi sütsüz ve şekersiz içmeyi tercih edenlerin ‘psikopat’ olabileceğini ortaya koydu.

Avusturya’daki Innsbruck Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen araştırmada binden fazla yetişkin incelendi.

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Appetite dergisinde yayınlanan bulgulara göre sade kahve sevgisiyle ‘sadistik’ ya da ‘psikopatik’ eğilimler arasında bir bağ var.

Yiyecek ve lezzet tercihleri hakkında bilgiler paylaşmaları istenden katılımcılara, sadizm, narsizm, psikopati gibi anti sosyal kişilik özelliklerini değerlendiren çeşitli kişilik testleri yapıldı.

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Bu testlerin sonucunda, sert tatları tercih etmenin psikopatik davranışlarla ilişkili olduğu sonucuna varıldı.