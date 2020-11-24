Rusya’nın aşısı, diğer iki ‘corona’ aşısının yarı fiyatına satılacak

Rusya’nın iki dozluk Sputnik V corona virüsü aşısı, uluslararası piyasalarda kişi başına 20 dolardan daha aza mal olurken Rus vatandaşları için ise ücretsiz olacak.

Fotoğraf: Reuters

Açıklama, Sputnik V resmi Twitter hesabından yapıldı.

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Rusya’nın varlık fonunun (RDIF) başında bulunan Kirill Dmitriev de Moskova yönetiminin gelecek yıl hem yurt içinde hem de yurt dışında 1 milyar dozdan fazla aşı üretmeyi hedeflemesinden dolayı Sputnik V aşısının rakiplerine göre daha ucuz olacağını belirtmişti.

RDIF ve Gamaleya National Center’ın açıklamasına göre Sputnik V aşısının 28. günde yüzde 91.4 etkili, 42. gündeyse yüzde 95’in üzerinde etkili olduğu görüldü.

Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunun 19.5 dolar, Moderna’nın aşısının ise 25 ila 37 dolara satılacağı açıklanmıştı.