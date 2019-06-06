Rusya’da ‘sönmüş’ yanardağ uyandı: Pompei kentini yok eden volkan gibi patlayabilir

Rusya’nın doğusunda ‘sönmüş‘ kategorisinde yer alan Bolshaya Udina volkanik dağı tekrar uyandı. Uzmanlar volkanın M.S. 79’da İtalya’daki Pompei kentini yok eden şiddette bir patlama olabileceği konusunda uyardı.

Fotoğraf: NASA (Bolshaya Udina soldaki dağ)

Newsweek’te yer alan habere göre, Rusya’nın Kamçatka yarımadasındaki Klyuchevskaya volkanlarının merkezinde bulunan Bolshaya Udina 3 bin metre yükseklikte. 2017’de uzmanların çok uzun süredir patlama olmayan ve patlama ihtimali de sıfıra yakın olan ‘sönmüş‘ kategorisine aldığı volkanda biliminsanları yeni hareketlenmeler tespit etti.

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Journal of Volcanology and Geothermal Research dergisinde konuya ilişkin yer alan makalede Rusya, Suudi Arabistan ve Mısırlı biliminsanlarından oluşan bir ekibin volkanı detaylı şekilde incelemeye aldığı belirtiliyor.

Toplanan sismik verilere göre geçen yıl mayıs ve haziran ayları boyunca izlemeye alınan volkanda toplam 559 faliyet kayda geçti. Bu da Bolshaya Udina’yı tekrar ‘aktif‘ bir yanardağa dönüştürebilir.