Rus ajansı: DSG’nin elindeki bölgede 200 IŞİD’li serbest bırakıldı

Suriye’nin kuzeyindeki Hol kenti kırsalında yer alan kampta tutulan 15 IŞİD’li ve ailelerinden oluşan 200 kişinin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından serbest bırakıldığı bildirildi. DSG’nin elindeki diğer bölgelerde daha önce de IŞİD’liler ve aileleri serbest bırakılmıştı.

Fotoğraf: orsam.org.tr

Rus haber ajansı Sputnik’ten Hikmet Durgun’un haberine göre YPG’nin başını çektiği DSG’nin kontrolü altındaki Hol kampındaki IŞİD militanları ve aileleri bazı Arap aşiretlerinin talebi sonucu serbest bırakıldı.

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Suç işlediği ispat edilemeyen serbest bırakılıyor

Habere göre serbest bırakılanlar Rakka, Deyrüzor ve Humus kentleri nüfusuna kayıtlı kişiler. IŞİD’liler ve ailelerinin ‘Suriyeli olup herhangi bir suç işlediği ispat edilmeyen kişilerin serbest bırakılması‘ kararı çerçevesinde salıverildi.

Hol kampındaki IŞİD’li sayısı 68 bin

Hol Kampı’nda 30 bin 918’i Iraklı, 27 bin 419’u Suriyeli ve 10 bin 27’si de farklı ülkelerden olmak üzere toplam 68 bin 364 IŞİD’li ve aileleri bulunuyor. Kamptakilerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Kampta Türkiye vatandaşları da bulunuyor.

Türkiye, YPG’yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG’ye silah verilmesine de karşı çıkıyor.