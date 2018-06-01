RTÜK üyelerinden YSK’ya başvuru: TRT genel müdürü görevden alınsın

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen iki üyesi, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in görevden alınması için resmi bir dilekçeyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

BBC Türkçe’den İrem Köker’in haberine göre, başvuruda, TRT’nin seçim döneminde tarafsız davranmayarak, anayasayı ihlal ettiği belirtildi.

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Dilekçede, “2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 13. maddesinde, ‘tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde TRT Genel Müdürü görevden alınır’ hükmü yer almaktadır… veriler göz önüne alındığında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yasa uyarınca gecikmeksizin görevinden derhal alınmalıdır” dendi.

Eren, TRT genel müdürlüğü görevine Temmuz 2013’te atandı. Bu tarihten önce ATV Avrupa’nın genel müdürlüğü ve ATV’nin genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Taşçı ve Demirdöğen’in yaptığı araştırmaya göre, TRT 1, TRT Haber ve TRT Kurdi’den oluşan üç TRT kanalı 14 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasındaki dönemde ‘cumhur ittifakı’ ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a toplamda 67 saat 58 dakika ayırdı.

Aynı dönemde CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ayrılan süre altı saat 43 dakika oldu.

İYİ Parti ve Meral Akşener, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu, HÜDA-PAR ile Vatan Partisi ve Doğu Perinçek’e ayrılan toplam süre ise 45 dakikada kaldı.

Bu dönemde HDP ve Selahattin Demirtaş’a ise TRT ekranlarında süre ayrılmadı.