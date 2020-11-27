RTÜK başvurdu, dijital müzik platformu TIDAL engellendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) başvurusuyla, dijital müzik platformu TIDAL erişime engellendi.

Fotoğraf: TIDAL

RTÜK, 9 Kasım’da ‘yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği’ dijital müzik platformları Deezer ve TIDAL’e lisans ücretini ödemelerine ya da hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre vermişti.

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RTÜK bugün, ünlü rap sanatçısı Jay-Z’nin müzik platformu TIDAL’in erişime engellendiğini duyurdu. Kurulun internet sitesindeki duyuruda, 12 Kasım’da biten başvuru süresi boyunca, başvurmayan tek oluşumun TIDAL olduğu vurgulandı.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı: “RTÜK’ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde, aralarında https://www.tidal.com URL adresinin de bulunduğu yayıncılar açıkça belirtilerek kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanınmıştır.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin ‘İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri’ başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır. Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir.

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Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır.”

Ekim 2020 itibariyle TIDAL’in dünya çapında üç milyon kullanıcı, 25 milyonun üzerinde şarkı ve 75 binden fazla video klibe sahip olduğu biliniyor.

Issuu da engellendi

Bu kararın yanında, bünyesinde dergiler, kataloglar ve gazeteler barındıran, çevrimiçi yayın yapan birçok yayımcı tarafından kullanılan elektronik yayıncılık platformu Issuu da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’nun 27 Kasım 2020 tarih ve 2020/201721 sayılı kararıyla erişime engellendi.