Reuters: TSK, İdlib’de dokuz Lübnan Hizbullah’ı mensubunu öldürdü

İdlib’in Sarakib kasabasında, Suriye hükümet güçlerinin yanında savaşan Lübnan merkezli Hizbullah güçlerinden dokuzunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) saldırısı sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Suriye’nin başkenti Şam’da, Esad, Hizbullah ve Rusya sembollerinin br arada bulunduğu bir pazar yeri. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Sarakib’in Suriye hükümet güçlerinden geri alınması için süren çatışmalar sırasında, Lübnan merkezli Şii Hizbullah’a bağlı dokuz milisin öldürüldüğü, 30’unun da yaralandığı açıklandı. Reuters, haberini sahadaki bir Hizbullah komutanının açıklamasına dayandırdı.

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Reuters’in haberinde, Hizbullah komutanı, Sarakib’deki Hizbullah karargahının, TSK SİHA’ları tarafından hedef alındığını da söyledi.

Suriye Gözlemevi: 48 Suriye yanlısı asker öldürüldü

Öte yandan, Londra merkezli Suriye Gözlemevi, son 24 saatte İdlib’de TSK tarafından 48 ‘Suriye hükümeti yanlısı askerin’ öldürüldüğünü öne sürdü.

Suriye Gözlemevi, TSK’nın karadan ve havadan saldırıları sonucu bu askerlerin öldüğünü bildirdi.

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Gözlemevi, aynı zamanda Suriye ve Rus savaş uçaklarının, İdlib’deki stratejik Sarakib kasabasındaki hedeflere saldırmaya devam ettiğini de açıkladı.

NTV: MİT koordinasyonunda SİHA’larla üç ‘rejim komutanı’ öldürüldü

NTV televizyonu ise saat 18:00’deki canlı yayınında İdlib’de MİT koordinasyonunda SİHA’ların katıldığı bir operasyonda, bir karargahda üç Suriye hükümet gücü komutanının öldürüldüğünü bildirdi.