Reuters: Kıbrıs Cumhuriyeti, AB’nin Rusya yaptırımını Türkiye nedeniyle veto edecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti, Ukrayna’ya bağlı Kırım bölgesini ilhak ettiği gerekçesiyle AB’nin Rusya’ya uygulamak istediği yeni yaptırımları, AB’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arayan Türkiye’ye daha sert tavır almasını istemesi nedeniyle veto edecek.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın üç farklı diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre üst düzey bir AB diplomatı, “Kıbrıs’ın, AB’li ortaklarından benzersiz bir dayanışma görmesine rağmen Rusya’ya yönelik yaptırım listelerini gasp etme şekli, masanın etrafındaki dostlarını ve ortaklarını çok derinden rahatsız eti ve çok şaşırtıcı” ifadesini kullandı.

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Adının açıklanmasını istemeyen ikinci bir AB diplomatı da Kıbrıs’ı yaptırımları bloke etmemesi için zorlayan ülkeler arasında Polonya ve Almanya’nın bulunduğunu söyledi.

Avrupalı üçüncü diplomat ise “Kırımlı yetkililere yönelik yaptırım listesinin Kıbrıs tarafından gelecek hafta onaylanacağına dair hala ümitliyim. Yoksa meselenin AB büyükelçilerinin önüne gitmesi gerekecek. Her şey Kıbrıs’a ve itirazlarını bir kenara bırakıp bırakmayacağına bağlı” diye konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Demetris Samuel ise iki konuyla ilgili bağlantı kurmayı reddederek, “İki yaptırım meselesi arasında hiçbir bağlantı yok. Ukrayna yaptırımları ile ilgili bize verilen bilgileri gözden geçirme sürecindeyiz” ifadesini kullandı.

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AB’nin desteğini arkasına alan Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’yi yasa dışı şekilde kendi karasularında petrol ve doğalgaz aramak için sondaj yapmakla suçluyor.

AB, Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’daki bazı yetkilileri yaptırım ve kara listeye almayı kararlaştırmıştı.

Ancak yaptırımların hayata geçirilebilmesi için 28 üye devletin tamamının oy birliğiyle destek vermesi gerekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti ise süreci teknik düzeyde engelliyor.