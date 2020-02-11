Reuters: İdlib için Ankara’ya gelen Rus heyet mutabakat sağlanamadan ayrıldı

Suriye ordusunun İdlib’deki ilerleyişini ele almak için Türkiye’de bulunan Rus heyet, bir haftada 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların nasıl durdurulacağı konusunda mutabakat sağlanamadan Ankara’dan ayrıldı.

Fotoğraf: DHA

Rus heyet, yedisi asker sekiz kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Suriye ordusunun 3 Şubat’taki topçu ateşinden birkaç gün sonra cumartesi günü Ankara’ya gelmişti. Rus ve Türk yetkililer dün (10 Şubat) Ankara’da temaslarda bulunurken, Suriye hükümet güçlerinin İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik top atışlarında beş asker hayatını kaybetmiş, beş asker de yaralanmıştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus yetkililerle cumartesi günü Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmelerde bulundularını ancak bir anlaşmaya varılamadığından dolayı pazartesi günü tekrar görüşme kararı aldıklarını söylemişti. Rus yetkililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından biriyle de görüşmeler yürüttü.

Reuters’in haberine göre görüşmede, Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarına Suriye ordusu tarafından yapılan saldırının en sert şekilde kınandığı ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceğinin de altı çizildi.

Türkiye sınırına yeni sığınmacı akını

Suriye Devlet başkanı Beşar Esad’a karşı mücadele eden muhaliflerin elindeki son toprak parçası olan Suriye’nin İdlib bölgesinde Suriye ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırıları, 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru kaçmasına neden oldu.

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Hali hazırda 3.6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye daha fazla mülteciyi kaldıramayacağını, Suriye ordusunun İdlib’deki ilerleyişini durdurmak için askeri müdahaleye hazır olduğunu söylüyor.