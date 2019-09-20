Reuters: 46 milyar lira takibe alındı çünkü bankalar yeniden yapılandıramıyordu

Bankaların geçen üç ayda kredilerin yeniden yapılandırılması konusunda ilerleme kaydedemediği gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 46 milyar lira büyüklüğündeki krediyi takibe atmaları konusunda bankalara talimat verdi.

Böylece geçen yılki kur krizinin etkisiyle borç ödemelerini aksatan şirketlerin banka bilançolarında yarattığı tahribatı gidermek için şu ana kadarki en agresif adımlardan biri atılmış oldu.

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BDDK’nın bu kararı nedeniyle bankaların yıl sonuna kadar sorunlu kredilerini yeniden yapılandırmaları, satmaları ve belki de sermayelerini güçlendirmeleri gerekecek.

Reuters’ın bankacılar, üst düzey hükümet yetkilileri ve sektöre danışmanlık veren kaynaklardan aldığı bilgiye göre böylece kredi musluklarının yeniden açılması ve ekonomideki toparlanmanın hızlanması amaçlanıyor.

‘Temkinli olan özel bankaların daha fazla kredi vermesi amaçlanıyor’

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, yazın yaklaşık üç ay süren müzakerelerin sonunda bankaların adım atmaması üzerine BDDK son haftalarda banka yöneticilerine kredilerin ne kadarının takibe atılması ve karşılık ayrılmasının gerektiğini bildirmeye başladı.

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Beş kaynağın verdiği bilgiye göre ise, kararın ardında bankaların, özellikle de daha kamu bankalarına kıyasla daha temkinli olan özel bankaların, daha fazla kredi vermesi ve böylece ekonomik büyümenin hızlanması isteği yatıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelecek yıl yüzde 5 ekonomik büyüme hedeflediğini belirtmişti.

BDDK, kur krizinin üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra taleplerini somut şekilde ortaya koydu. Kuruluş bankaların 46 milyar lira büyüklükteki krediyi, yıl sonuna kadar geri dönmeyen kredi olarak sınıflandırmalarını ve oluşacak zararlar için karşılık ayırmalarını istedi.

BDDK ve hükümet ile görüşmelere katılmış üst düzey bir bankacı, “Hükümetin sabrı taştı, artık harekete geçemelerini istiyor. Ağustos itibarıyla hiçbir gelişme yoktu ve artık iki tarafta da sabır tükenmek üzereydi” dedi.

Hükümet yetkilisi: Bankalar ‘yapısal değişiklik’ istiyor

Üst düzey bir hükümet yetkilisi ve üst düzey bankacı, bankaların ortaya çıkabilecek potansiyel zararlara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kendilerini koruyacak bir mekanizma kurmalarını ve BDDK ile hükümet yetkililerine bu durumun sebepleri arasında kısmen daha önce uygulanan maliye politikalarının da bulunduğunu ifade etti.

Hükümet yetkilisi, bankaların kapsamlı ‘yapısal değişiklikler’ istediğini, kredi verilen bazı projelerin birleştirilmesini, bazılarının ise iptalini istediklerini belirtti.

Üst düzey bankacı, bankaların yıl sonuna kadar bu kadar büyük miktarda kredi için zarar karşılığı ayırmak zorunda bırakılmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu, yıl sonuna kadar kalan üç ay yerine bunları birkaç yıla yaymak istediğini, ancak Hazine’nin bunu ikna edici bulmadığını ifade etti.

Adının açıklanmasını istemeyen müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kredi yapılandırma danışmanı, “BDDK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın temel amacı bankaların bilançolarını yalınlaştırmak ve tekrar kredi vermeye dönmelerini sağlamak” dedi.