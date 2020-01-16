Rekor kıran Sabiha Gökçen’e hat verilmedi; Hissede Pegasus düştü, THY yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) Sabiha Gökçen Havalimanı’na mevcut uçuş izinlerinin üzerine yeni hat başvurularının değerlendirilmeyeceğini açıklaması üzerine Pegasus’un hisseleri erken saatteki işlemlerde yüzde 6’ya yakın düştü; THY ise yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı (Fotoğraf: DHA)

Dün yayınlanan açıklamada ‘yaşanan trafik yoğunluğu ve halen devam etmekte olan bakım faaliyetleri’ nedeniyle, herhangi bir ek veya yeni hat uçuşuna izin verilmeyeceği belirtildi.

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Bu haber sonrasında güne 79.95 lira seviyesinde başlayan Pegasus hisseleri sert bir düşüş yaşadı, hisseler saat 10:30 itibariyle yüzde 5’in üstünde düşerek 78.15 liraya geldi.

Uçuşlarının büyük kısmını İstanbul Havalimanı’ndan yapan Türk Hava Yolları’nın hisseleri ise saat 10:30 itibariyle yüzde 1’in üstünde değer kazanarak 14.86 liraya geldi.

Uçuş rekoru

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) verilerine göre Sabiha Gökçen’de 2019’da tüm zamanların uçuş sayısı rekoru kırıldı. 2019’daki uçuş sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 1.4 arttığını duyurulurken, toplam uçuş sayısı 235 bin 868 olarak kayda geçti. Bu da havalimanının faaliyete geçtiği 2001’den beri en yüksek sayı.

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Son dönemde, ekonomideki daralma ve alım gücündeki düşüş havayollarının iç hat yolcu sayısında sert gerilemeye neden olurken, yeni havalimanına taşınmanın getirdiği ek maliyet, yere indirilen Boeing Max’ler ve geciken Airbus teslimatlarının yarattığı kapasite sıkıntısıyla THY bu etkiyi bilançosunda daha yoğun hissetmişti. Pegasus ise dış uçuşlara odaklanarak birim gelirlerini artırmıştı.