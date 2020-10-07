Rapor: Eylülde 23 şiddet olayında 69 sağlık çalışanı mağdur oldu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), eylül ayında şiddete uğrayan sağlık çalışanı sayısının 69 olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Pixabay

Eylül ayına dair hazırlanan raporda, geçen ay 23 şiddet olayının kamuoyuna yansıdığı belirtildi.

Reklam

Raporda, 191 saldırganın 69 sağlık çalışanını mağdur ettiği, 23 olayın altısının fiili, yedisinin sözlü, 10’unun da hem fiili hem de sözlü saldırı olarak meydana geldiği belirtildi.

Rapora göre, 14 olayda hasta yakınları, dokuzunda ise bizzat hastanın kendisi şiddet eyleminin içinde yer alırken, 20 kişinin tutuklandığı, 40 saldırganın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, 131 kişi hakkında da işlem yapılmadığı kaydedildi.

Raporda şu bilgiye de yer verildi: “Yaşanan olaylarda şiddetin yine mekan ayırt etmediğini görüyoruz. 16 vaka hastanelerde, dört vaka sahada, üç vaka ise aile sağlığı merkezlerinde vuku bulmuştur. Olaylarda adres ayırt etmeyen şiddetin kimlik ayrımı yapmadığı gerçeğiyle eylül ayında da karşılaşıyoruz. 11 hemşire, sekiz doktor, beş 112 çalışanı, dört güvenlik görevlisi ve farklı branşlardaki 41 sağlık çalışanı yine şiddetin kurbanı olmuştur. Şiddet olayları esnasında dört polis, bir de sivil vatandaş çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır.”