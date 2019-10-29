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Yaramazlara biraz batar!

Rabia Naz Komisyonu, inceleme yapmak için Giresun’a gidecek

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) ve benzer çocuk ölümleri için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilçeye gidip inceleme yapacak; baba Şaban Vatan ile görüşecek.

Rabia Naz ve babası Şaban Vatan…

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

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Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başladı.

Komisyon, perşembe günü yapacağı toplantıda çalışma takvimini belirleyecek. İl dışına çıkma kararı alan komisyon, ilk gezisini Giresun’un Eynesil ilçesine yapacak. Baba Şaban Vatan, evlerinin önünde yaralı bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren kızının, araç çarpması sonucu öldüğünü ileri sürmüştü.

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