PYD, ‘Afrin’e operasyon tehdidine’ karşı uluslararası toplumu ‘göreve’ çağırdı

Suriye’deki Demokratik Birlik Partisi (PYD) uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi’ni, Türkiye’nin Afrin’e operasyon tehdidine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın PYD’nin askeri kanadı YPG’nin varlık gösterdiği Afrin’e harekatın her an başlayabileceğini söylemesinin ardından, PYD’den ilk açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın PYD’nin askeri kanadı YPG’nin varlık gösterdiği Afrin’e harekatın her an başlayabileceğini söylemesinin ardından, PYD’den ilk açıklama geldi.

Açıklamada Afrin’e top atışlarının durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi istendi.

BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin bölgede barışın sağlanması için elinden geleni yapması gerektiği belirtilen açıklamada şöyle dendi: “Uluslararası güçlere, sivil toplum örgütlerine ve insan hakları kuruluşlarına Efrin’de yaşayan bir milyon kişiye karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıyoruz. BM Güvenlik Konseyi’ne Kuzey Suriye ya da Fırat Nehri’nin doğusu ve batı bölgelerini güvenli alan yapmak için bir an önce harekete geçmeleri çağrısı yapıyoruz.”

Türkiye’nin düzenleyeceği ‘muhtemel’ Afrin operasyonu, IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’nin kuzeyinde ‘Sınır Koruma Gücü’ adı altında bir ordu kurulacağını açıklamasından sonra gündeme oturmuştu.

Koalisyon, yarısının YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağını söylediği 30 bin kişilik gücün Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceğini duyurmuştu.

Türkiye, IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’deki müttefiklerinden PYD ve silahlı gücü YPG’yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve terör örgütü olarak niteliyor.

Bugün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride de Afrin’le ilgili olarak, “Tehditlerin bertaraf edilmesi için her adım derhal ve kararlılıkla atılacaktır” denmişti.