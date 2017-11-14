Putin açıkladı: Akkuyu’da nükleer reaktör 2023’te ‘ateşlenecek’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Görüşmenin ardından Putin, Rus devletine ait enerji şirketi Rosatom’un yakın zamanda Akkuyu’da çalışmaya başlayacağını söyledi.

Putin, Rusya ve Türkiye’nin Akkuyu nükleer enerji santralinde ilk reaktörü 2023 yılında devreye almaya planladığını da belirtti.

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Soçi’deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda Erdoğan ile Putin’in görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede Türkiye heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Türkiye ve İran’la yaptığı çalışmaların Suriye’de somut sonuçlar verdiğini ve diyalog koşulları oluşturduğunu belirtti.

Putin, Rusya’nın Suriye krizinin çözmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkilerine paralel olarak ekonomik ilişkilerin de yükseliş seyrine girdiğini belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti: “Bugünkü gündemimizde çok çok önemli Türk Akımı ve Akkuyu konusu ilerliyor, onun değerlendirmesini yaptık. Bu projelerin zamanında hayata geçirilmesine çok önem veriyoruz. Ülkemizi ilgilendiren boyutuyla da yakından ilgileniyoruz. Akkuyu’nun beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sayın Putin’in de programının el vermesi durumunda bu adımı beraber atmak istiyoruz.”