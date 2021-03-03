Profesör uyardı: Karadeniz’le ilgili önlem alınmazsa tüm ülke için risk olabilir

Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vaka sayılarının yüksek seyrettiği bölgede komşu illerin de bu durumdan etkilendiğini belirterek uyardı: Önlem alınmazsa ülkemizin diğer bölgelerine de yayılabilir.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 20-26 Şubat tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk beş il yine Karadeniz Bölgesi’nde yer aldı.

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Son verilere göre, geçen hafta vaka yoğunluğunun en fazla görüldüğü Ordu’da, Covid-19 vakaları oransal olarak yüzde 73.36’lık bir artışla 301.76’ya tırmandı. Ordu’yu, her yüz bin kişide 200 barajını aşan sırasıyla Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize takip etti. Ayrıca vakaların en yüksek olduğu Karadeniz şehirlerine bağlantısı olan Sinop, Gümüşhane ve Amasya’da artan vakalar nedeniyle her yüz bin kişide 100 vaka barajı da aşıldı.

Tedbirlere rağmen vakaların düşmemesine dikkat çeken uzmanlar, komşu şehirlerdeki vaka artışının şehirlerarası hareketlilikten kaynaklanabileceğine işaret etti.

Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz Bölgesi’nin haftalık Covid-19 haritasını değerlendirerek “Üçüncü haftada da düşmeyi beklerken maalesef yine kırmızı alanda olduğumuzu ve üstelik sayıların arttığını gördük. Geldiğimiz noktada tam kapanmayı sağlayamadık, kısıtlamalarla da arzu ettiğimiz sayıya düşemedik” dedi.

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‘Şehirlerarası ulaşımın denetime alınmalı’

Karadeniz’de hızla yayılan virüsün komşu şehirlerde vakaların artmasına da neden olabildiğini Prof. Dr. Aydın şunları söyledi: “Karadeniz’de sayıların yüksek olmasıyla son haftada komşu illerimizin de yanımıza çekildiğini, yükseldiğini gördük. Amasya, Tokat, Gümüşhane gibi şehirlerde de sayılarda ciddi artış oldu. Bu bölgedeki virülansın, yani kolay bulaşan virüsün o bölgelere de taşındığını gördük. Bunun önlemi alınmazsa ülkemizin diğer bölgelerine de yayılabileceği unutulmamalıdır. Bu bölgeden birçok ile seyahatler yapılmaktadır ve karşılıklı gidiş gelişler söz konusudur. Virüs hem giderken, hem de gelirken taşınabilir ve ülke için risk olabilir. O yüzden tüm tedbirlerin doğru şekilde alınması lazım. Şehirler arasındaki ulaşımın da mutlaka denetime alınması gerek. Aksi halde hepimizin çok istediği normalleşmeye kolay kolay geçemeyeceğimizi düşünüyorum.”

Ordu’da vakaların 300 barajını aşması sonrasında vatandaşlardan gelen ‘tam kapanma’ talebinin tüm bölge için geçerli olabileceğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın şöyle devam etti: “Vatandaşın yaza hazırlandığı dönemde mart ayında bu işi bitirmek istediğine yönelik bir katkı olduğunu düşünüyorum. Bölgemiz için bahar ve yaz ayları gelmeden, mart ayı içinde tam kapanma ve benzeri daha sıkı tedbirlerin alınarak, bu sayının düşük riskli hatta daha da aşağı sayılara indirilmesi gerekiyor. Aksi halde şimdi çektiğimiz her türlü sıkıntının giderek büyüyebileceği ihtimalinin olduğunu söylemek isterim.”