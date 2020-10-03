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Yaramazlara biraz batar!

Profesör: Sizinle konuşan hasta iki saat sonra, ‘Beni uyutun’ diye yalvarıyor

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde görev yapan doktorlar da diğer meslektaşları gibi salgın sürecinde şahit oldukları acı olayları unutamıyor. Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, “İki saat önce sizinle konuşan hasta, iki saat sonra ‘Beni ne olur uyutun, makineye bağlayın’ diye yalvarıyor” diyerek hastalığın ne boyutlara ulaşabileceğini anlatıyor.

Fotoğraf: AA

PAÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Sungurtekin (üstte), 30 yıldır anestezi yoğun bakımda görev yaptığını ancak salgın döneminde yaşadığı zorluğun bambaşka olduğunu söyledi.

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Süreci AA muhabirine anlatan Sungurtekin, Covid-19 tanısı konan ilk hastaları olan genç çiftin neredeyse ‘ölüme çelme taktığını‘ dile getirdi.

Sungurtekin, şunları söyledi:

“İlk hastamızda olayın çok ciddi olduğunu anladık. Yoğun bakımda gelişen tüm tabloları bir hastamızda gördük. Ekip olarak ölüm kalım savaşını kazanmak için mücadele verdik. İnsanın meslektaşını yoğun bakımda solunum yetmezliği çekerken görmesi çok acı.”

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‘İnsanlar tedbirsizlikte yarışıyor’

İnsanların ‘tedbirsizlikte yarıştığını’ belirten Sungurtekin, “Bu hastalığın en çarpıcı yönü solunum açlığı. Bunu idrak eden ya da yoğun bakımda nefessiz kalanları görenlerin maskeyi yüzüne yapıştıracağına inanıyorum” dedi.

‘Annesi eline kına yaktı’

PAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı da salgın dönemini hiç unutamayacağını söyleyerek şöyle devam etti: “Nasıl bir hastalıkla mücadele edeceğimizi bilmiyorduk. Ekibimde bebeğini emzirmesine rağmen hastaları iyileştirmek için en ön safta çalışanlar vardı. Bir sağlıkçı arkadaşımızın annesi, kızının eline kına yakıp göndermişti sanki kızı savaşa gidercesine. Bizler bu şekilde çalışırken insanların vurdumduymazlığı moralimizi bozuyor.”

İki aylık bebek geldi

PAÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Gürbüz Akçay ise salgının her yaştan insanı etkilediğine dikkati çeken Gürbüz, “Hastanemizde iki aylık pozitif bebeklerimizi gördük. ‘Virüs çocuklara bulaşmaz’ gibi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

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