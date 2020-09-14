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Yaramazlara biraz batar!

Profesör Özlü: Bakanlığa göre semptomsuz geçirenler vaka sayısının 10 katı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Sağlık Bakanlığı’nın tespitlerine göre asemptomatik olarak geçirenlerin sayısı, vaka sayısının yaklaşık 10 katı” dedi.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin köşesinde görüşlerine yer verdiği Prof. Dr. Özlü “Toplamda yaklaşık 300 bin vakamız oldu. Bir de hiçbir belirti göstermeden, asemptomatik olarak bunu geçirenler var” diyerek uyardı: “Sağlık Bakanlığı’nın tespitlerine göre asemptomatik olarak geçirenlerin sayısı, vaka sayısının yaklaşık 10 katı.”

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‘Etrafımızdaki çember daraldı

Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Özlü şunları söyledi: “Herkes, her aile, her hane halkı, etrafında tanıdıkları arasında testi pozitif çıkan veya hastalanan bir kişi bulabiliyor artık. Yani tehdit eskisi gibi uzaktan gelmiyor. Yakın tehdit söz konusu. Etrafımızdaki çember daraldı. Hepimiz çok daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Maskemizi karşılıklı, usulüne uygun olarak takalım, diğer kişilerle aramızdaki iki metre mesafeyi koruyalım, bundan taviz vermeksizin yapabileceğimiz her şeyi yapabiliriz. Çok kolay, herkesin yapabileceği kadar basit. Ama çok etkili. Sadece bu iki tedbirle yüzde 97 oranında bulaşma önleniyor.

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