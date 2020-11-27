Profesör Ceyhan: Milyonun üzerinde kişi şu anda virüs bulaştırma riski taşıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Salgının en yoğun seyrettiği ülkelerden biriyiz. Hesaplama ile tespit edilemeyenleri de dahil ederek milyonun üzerinde kişinin şu anda virüs bulaştırma riski taşıdığını söyleyebiliriz” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hürriyet’ten Hande Fırat salgınla ilgili son durumu Prof. Dr. Ceyhan’la görüşerek köşesinden aktardı.

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Ceyhan açıklanan vaka sayısı doğrultusunda Türkiye’nin nüfusa göre dünyada dördüncü, Avrupa’da birinci ülke olduğuna dikkat çekerek “Günlük vaka sayısının açıklanması tedbirlere uyulması açısından bile etkili olacaktır” dedi.

‘Vakit kaybetmeden ilave tedbirler alınmalı’

“Salgında başa çıkılması zor bir dönmedeyiz” diyen Prof. Dr. Ceyhan şöyle devam etti: “Eğer bir kapama yapılmayacaksa, mutlaka vakit kaybetmeden ilave tedbirlerin alınması gerekiyor. Üstelik bu tedbirler artık tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde alınmalı. Kademeli ve esnek mesai tüm Türkiye’ye yayılmalı. Özel sektörün de buna uyması sağlanmalı. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahat sınırlandırılmalı. Toplu taşıma araçlarında kişi sayısı azaltılmalı. Kişilerin toplanmalarına da sınır konulmalı. Şu anda kapalı alanlarda üç-beş kişiden fazla sayıda insanın bir araya gelmesi sakıncalı. Kalabalıklaşmaya yol açan her alanda önlem alınması gerekiyor.”

’28 gün kapatma gerekir’

Yeni tedbir alınmaz ve uyulmazsa bir süre tamamen kapatma uygulanmak zorunda kalınacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan olası bir kapatmayla ilgili şunları söyledi: “Bunun 14 gün ya da 21 gün olması gerektiği gibi bazı tartışmalar yapılıyor. Ancak bir şey yapılacaksa doğrusu 28 gün, yani iki kuluçka dönemidir. Aksi halde faydası yok. Herkesin eve kapanması durumunda tespit edilemeyen pozitif hastalar da ev içlerinde bulaştırmaya devam edecekler. Kısa dönemli bir kapatma da bu kez onların tam bulaştırma döneminde sokağa çıkması anlamına gelecektir.”