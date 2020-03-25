Prada, Gucci ve YSL maske üretecek: Moda dünyasında ‘corona’ seferberliği

Elbiseden döpiyese, çantadan kemere, fabrika ve atölyelerinde yüzlerce, hatta binlerce dolara satılan ürünler üreten dünyaca ünlü markalar maske üretmek veya satın alıp bağışlamak için harekete geçti.

Güney Kore’de, maske üretilen merkezlerden biri. Fotoğraf: Reuters (temsili)

Covid-19 salgını nedeniyle özellikle sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin başında maske geliyor. Sağlık çalışanları dışında, hastalık belirtisi, bağışıklığı zayıf ve KOAH, astım gibi hastalıkları olanların kullanması önerilen maske stoklarında yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için moda dünyasından destek geldi. Üç moda devi Prada, Yves Saint Laurent ve Gucci, birbirinden şık tasarımların dikildiği merkezlerini maske üretim merkezine dönüştürme kararı aldı.

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1921’de İtalya’da kurulan moda evi Gucci’nin 1 milyonu aşkın maske üreterek ‘seferberliğe’ katılacağını açıklamasının ardından ünlü Fransız marka Yves Saint Laurent ve merkezi İspanya’daki Balenciaga’dan da ‘taahhüt’ geldi.

Bu üç markayı bünyesinde barındıran Fransız şirketler grubu Kering Group’ın açıklaması şöyle: “Balenciaga ve Yves Saint Laurent’in atölyelerinde çalışanların sağlıklarını korumak için en üst düzeyde önlem alınarak maske üretilecek. Üretim, kullanılacak malzeme ilgili otoriteler tarafından onaylanır onaylanmaz başlayacak.”

Kering Group, ayrıca, hastalıkla mücadaleye Çin’den üç milyon maske ithal ederek katkı sağlayacak. Maskeler, Fransa Sağlık Sistemi tarafından kullanılacak.

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İtalyan moda evi Prada ise dün, 6 Nisan’a kadar 110 bin maske üreteceğini duyurdu.

Dior, Fendi, Louis Vuitton ve Givenchy’yi bünyesinde barındıran LVMH geçen hafta Çinli bir üreticiyle anlaştı ve Fransız yetkililere 40 milyon maske sözü verdi.

İspanyol hazır giyim firması Zara, geçen hafta 10 bin maske bağışladı, bu haftanın sonuna kadar 300 bin adet tedarik edeceğini, Mango ise İspanya’daki hastanelere 2 milyon maske bağışlayacağını açıkladı. İsveç’in dünyaca ünlü hazır giyim firması H&M Group da sağlık çalışanları için ekipman üreteceğini duyurdu.

LVMH geçen hafta, Givency ve Guerlain markalarının parfümleri yerine el dezenfektanı üretececğini duyurmuştu.

Türkiye’de de, dün, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, tedarik sıkıntısını aşmak için birçok hazır giyim, tekstil ve kimya firmalarıyla üretim seferberliği başlattıklarını, günde 1 milyon maske üretip Sağlık Bakanlığı’na ileteceklerini söylemişti. LCW-Taha Grubu’ndan da 3 milyon adet maske sözü gelmişti.