Polisin, bir siyahı gözaltına alırken boğarak öldürmesi Minneapolis’te halkı sokağa döktü

ABD’nin Minneapolis kentinde, bir siyahın, onu gözaltına almak isteyen polis tarafından boğularak öldürülmesi yüzlerce kişiyi sokağa döktü.

Fotoğraf: Reuters

Polisin, sahte para suçundan aranan 46 yaşındaki George Floyd’un aracını durdurduktan sonra yere yatırıp diziyle boğazına bastığı anlar sosyal medyaya yansıdı. O sırada, “Nefes alamıyorum lütfen beni öldürmeyin” diye bağıran Floyd’un ölümü sonrasında düzenlenen gösterilerde protestocular ve polis arasında çatışma yaşandı.

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Fotoğraf: Darnella Frazier

Polis göstericilere biber gazı sıktı, göstericiler ise polise taş attı. Gösteriye katılan Anit Murray, “Biliyorum salgın sırasında buraya gelmek çok riskli ama nasıl evde oturabilirim” dedi. Bir polisin hafif yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden Floyd’u gözaltına alan dört polis görevden alınırken boğazına basan beyaz polisin çevrediklerin “Bırak onu” çağrısını dikkate almadığı da kayıtlara yansıdı.

‘Ölüm cezası anlamına gelmemeli’

Fotoğraf: Reuters

Kentin belediye başkanı Jacob Frey, yaşananlara, “ABD’de siyah olmak ölüm cezası anlamına gelmemeli. Beş dakika süreyle beyaz bir adamın siyah bir adamın boğazına bastığını izledik” diyerek tepki gösterdi.

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FBI soruşturma başlatırken Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ise soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Bu adam ve ailesi için adalet sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Polisten yapılan açıklamada, kendilerine fiziki direnç gösterdiği iddia edildi.

2014 yılında Eric Garner adlı siyah ABD’li New York kentinde polis tarafından boğularak öldürülmüştü. Aynı yıl bir başka siyah ABD’li Michael Brown, Ferguson kentinde beyaz bir polis tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti.