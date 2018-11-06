Polis helikopterine lazer tutan adama 10 bin lira ceza

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde polis helikopterine lazer tutan adama 10 bin lira para cezası kesildi.
Bir polis helikopteri, geçen ay Haliç Kongre Merkezi’ndeki etkinlik için görevlendirildi.
Bu sırada 32 yaşındaki E.K. isimli kişi, helikoptere yerden yeşil bir lazer tuttu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi İstiklal Mahallesi’nde lazeriyle birlikte yakaladı.
İstanbul başsavcılığı, E.K.’ya ‘kamu güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan işlem yaptı. Şüpheliye 10 bin lira idari para cezası kesildi.
E.K.’nın ‘kasten öldürme’ dahil toplam 14 suçtan kaydının olduğu belirlendi.