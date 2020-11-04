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Yaramazlara biraz batar!

Polis, enkazdan çıkan eşyanın başında nöbet tutuyor: Oyuncak, fotoğraf, kupa…

Düğün fotoğrafları, oyuncak bebekler, giysiler, bir çift ayakkabı, birkaç yastık ve yorgan, bir kupa ve bir grup başka eşya.. İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Yağcıoğlu Apartmanı’ndan geriye kalanlar.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre yedi kişinin kurtarıldığı, yedi kişinin cansız bedenine ulaşıldığı apartmanın enkazından çıkarılan eşyaların başında polis nöbet tutuyor. Amaç, kurtulanlar veya hayatını kaybedenlerin yakınları gelip eşyaları almak isterse onlara teslim edebilmek.

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Enkazdan çıkarılan eşyaları koruma altına alan polislerin, 275 Sokak’taki nöbet yeri, depremin yıktığı beton yapılardan ziyade bir dakikadan kısa sürede yerle bir ettiği sıcak yuvaların göstergesi. Binbir emekle kurulan evlerden geriye kalan birkaç parça eşya.

Eşyaların tamamı alınır mı bilinmez ama gören herkese duygu dolu anlar yaşatıyor.

Hayatta kalanlar için, “Sağlık olsun, zor da olsa yeni bir düzen kurulur” dense de hayatını kaybedenleri düşünmek başta yakınları olmak üzere görenlerin içini acıtıyor.

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