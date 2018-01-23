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Yaramazlara biraz batar!

Piyasaya sürülmemiş: Hastalıklı et iddiası doğrulandı

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Et ve Süt Kurumu (ESK), Bosna Hersek’ten ithal edilen etlerin hastalıklı çıktığını doğrularken söz konusu etlerin piyasaya sürülmediğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla Bosna Hersek’ten ithal edilen 20 ton sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı bakterilerin olduğu ortaya çıkmıştı. Etlerin laboratuvar incelemesinin sonuçları beklenmeden piyasaya sürüldüğü öne sürülmüştü.

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ESK’dan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar 24 Ağustos 2017 tarihinde depolarımızda muhafaza altına alınmıştır. Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, 05 Ocak 2018 tarihi itibarı ile Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır. Kurumumuzun piyasaya sağlıksız et sunması asla söz konusu değildir.”

İddialar neydi?

Odatv’nin haberine göre 20 ton sığır etindeki hastalık, ilk olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıktan sonra tespit edildi.

24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan etlerin tahlil sonuçları 29 Ağustos’ta belli oldu. Etlerde, ‘tıp dünyasında bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakteriler’ arasında değerlendirilen, insan sağlığına zararlı ‘E.coli O157’ hastalığı tespit edildi.

Hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, ESK Genel Müdürlüğü uyarıldı. Kurum, bunun üzerine İstanbul Depo Müdürlüğü ve Sakarya Sincan ve Diyarbakır Et Kombinesi müdürlüklerine, ‘Analizi uygun çıkmayan emtialar’ başlığı altında bir yazı gönderdi.

Yazıda, bakanlar kurulu kararıyla MUJANOVİCİ firmasından alınan etler hatırlatılarak, “Bu ithalat sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan tırlardan alınan numunelerde ‘E. Coli O157’ pozitif çıktığı ve insan gıdası olarak tüketimin uygun bulunmadığı başkanlığımıza bildirilmiştir” dendi. Ayrıca etlerin imha edilmesi de istendi.

29 Ağustos’ta hastalık tespit edilmesine karşın imha yazısı ESK Genel Müdürlüğü Alım ve Üretim Dairesi Başkanı Mustafa Sami Cüceloğlu imzasıyla beş ay sonra, 5 Ocak 2018’te yazıldı.

Bakanlık aracılığıyla ithal edilen etlerde hastalık çıktı

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