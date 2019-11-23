Pentagon: Suriye’de IŞİD karşıtı operasyona, DSG ile birlikte yeniden başlayacağız

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ortadoğu’da IŞİD’e karşı operasyonları yürütmekle görevli birimi CENTCOM komutanı General Kenneth McKenzie, Suriye’nin doğusunda, 500 personelle IŞİD’e karşı operasyonların günler, haftalar içinde başlayacağını açıkladı. McKenzie, bu operasyonlarda, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte hareket edeceklerini bildirdi.
IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi, geçen ay sonunda Suriye’nin İdlib vilayetinde, Türkiye sınırına çok yakın bir mesafedeki kırsal alanda bulunan bir evde, ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.
2014-2017 arasında Suriye’nin üçte birini kontrol edebilen IŞİD, halen Suriye-Irak sınırındaki küçük bir çöllük alana sıkışmış durumda.
Reuters’in haberine göre, Bahreyn’in başkenti Manama’daki güvenlik zirvesinde basına bilgi veren McKenzie, Fırat’ın doğusunda Deyrrüzzor’dan Haseke’ye kadar olan kuzeydoğu Suriye’deki alanda, 500 ABD personeli bulunduğunu açıkladı.
McKenzie, “Niyetimiz, buradaki pozisyonumuzu koruyup, bölgedeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte, Fırat nehri vadisinin aşağı kısmındaki IŞİD hedeflerine karşı operasyonlara devam etmek” dedi.
Suriye’de ABD’ye IŞİD’e karşı operasyonlarda destek veren DSG’nin en önemli ana bileşenini, YPG oluşturuyor.