Pentagon araştırması: Uçakta ‘corona’ bulaşma riski çok düşük

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) araştırmasına göre uçaklardaki havalandırma sistemlerinden corona virüsü bulaşma riski ‘çok düşük’.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Araştırma daha önce uçaktaki havalandırma sistemlerinin havayı etkili şekilde filtrelediği ve virüs bulaştıran partikülleri engellediğine dair çalışmaların sonuçlarını destekler nitelikte.

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Ancak araştırmada uçakta insanların üzerine doğru öküsürülmesi veya yüzey bulaşı gibi diğer virüs kapma riskleri hesaba katılmadı.

Uçaktakilerin maske taktığı varsayımına dayanan araştırmaya göre bütün koltuklar dolu olsa bile nefes alınan bölgelerdeki hava partiküllerinin yüzde 0.003’ü bulaşıcı olabiliyor.

Boeing 777 ve 767 model uçakların kullanıldığı araştırmada hızlı hava akımı sayesinde partiküllerin yüzde 99.99’a yakının filtrelendiği görüldü.

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Enfeksiyona neden olacak dozda virüs almak için bir yolcunun hasta bir yolcu bulunan uçakta 54 saat boyunca uçması gerektiği hesaplandı.

Araştırmada uçakta ‘corona‘ pozitif bir yolcu olması durumunda Covid-19’a yakalanma riskinin neredeyse yok denecek kadar az olduğu sonucuna varıldı.