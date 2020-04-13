Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki seferlerini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, ‘corona’ nedeniyle alınan ilave tedbirler doğrultusunda, 1-15 Mayıs tarihlerindeki tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: flypgs.com

Açık biletler istenilen rotada kullanılabilecek

İptal olan uçuşlardan doğan ücretsiz açığa alma işlemleri ise flypgs.com ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

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Açık biletler, bir yıl süreyle istenen rotada kullanılabilecek; kullanılmadığı takdirde ise uçuş yasakları kalktıktan iki ay sonra ücretsiz iade hakkı verilecek.

İptal olan uçuşlardan doğan ücretsiz değişiklik ve iade işlemi sadece çağrı merkezi aranarak gerçekleştirilebilecek.

Pegasus Hava Yolları, alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) talimatı ile 29 Mart’tan, 30 Nisan’a kadar olan tüm yurt içi seferlerini iptal etmişti.