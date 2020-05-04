Parça imalatçıları: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmalı

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, imalatçıların kısa çalışma ödeneği ile ilgili altyapı eksikliği olacağı yönünde endişeler belirttiğini ifade ederek, ödeneğin süresinin uzatılmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Yaklaşık 460 imalatçı ile Türkiye’deki araç parçası üreticilerinin neredeyse tamamını temsil eden TAYSAD tarafından yapılan ankete göre, üretim durduran imalatçıların oranı mayıs ortasında yüzde 3’e inecek. Tam zamanlı çalışanların oranı ise yaklaşık yüzde 30’a yükselecek.

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Nisan ayı içinde işleri tamamen durduran şirketlerin oranı yüzde 35’ti.

Kısa çalışma ödeneğinin üç ayla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Kanca, “Corona virüsü etkisi üç ay içinde bitse bile ekonomik etkileri en az bir yıl sürecektir. Bu süreçte uzun vadeli, uygun faiz oranlı Eximbank kredileriyle sektörün desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunlara ek olarak, vergi oranlarına getirilecek bir indirim sektörün elini bir hayli rahatlatacaktır” dedi.

Kısa çalışma sistemine geçen iş yerlerinin oranı nisan ayındaki yüzde 50’ler seviyesinden yükselerek, mayıs ortasında yüzde 66’ya çıkacak.