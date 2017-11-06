‘Paradise Papers’: Başbakanın iki oğlunun ‘vergi cenneti’nde beş şirketi var

Uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri), denizcilik sektörünün ‘vergi cenneti’ Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı dokuz şirketin adını yayınladı.

Dünya genelinde 120 politikacı ve işinsanının ‘off-shore’ hesaplarını ifşa eden organizasyonun yayınladığı belge sayısı 13.4 milyon. Belgelerin çoğunun kaynağı, offshore yatırım alanında önde gelen bir firma.

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Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım beş şirketle kayıtlarda yer alıyor.

Almanya’da yayınlanan Süddeutsche Zeitung’un, Cumhuriyet’in de medya ortağı olduğu Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’yla (ICIJ) paylaştığı belgelere göre Erkam Yıldırım ‘Hawke Bay Marine Co Ltd.’ ve ‘Black Eagle Marine Co Ltd.’ adlı şirketlerin yöneticisi.

‘Yat bot, her türlü deniz taşıtının alım satımı’ alanında faaliyet gösteren şirketlerden ilki Nisan 2004, ikincisiyse Ocak 2007 yılında kurulmuş.

ICIJ, Erkam ve Bülent Yıldırım’ın, Cumhuriyet’in yanıt isteğine karşılık vermediğini aktardı.

Diğer yandan belgelerde daha önce Avrupa Araştırmacı İşbirliği’nin (EIC) Erkam ve Bülent Yıldırım’la bağlantılı olduğunu ortaya çıkardığı üç şirket de yer alıyor. Bu şirketlerin isimleri ise ‘South Seas Shipping N.V.’ ile ‘South Seas Shipping’ üzerinden ‘Nova Warrior Limited’ ve ‘Dertel Shipping Limited’.

Yeğeni de direktör

Dertel Shipping ve Nova Warrior’ın direktörü ise Başbakan Yıldırım’ın yeğeni Süleyman Varol.

Süleyman Varol’un direktör olarak göründüğü iki şirket daha var. Bu şirketlerin isimleri ‘Nova Ponza Limited’ ve ‘Rory Malta Limited’.

Rory Malta Limited’in imza yetkilisi kayıtlara göre başbakanın dayısı Yılmaz Erence.

Erence’nin, Yıldırım’ın bakan olmadan önceki eski ortağı Salih Zeki Çakır’la ortak olduğu bir offshore şirket de bulunuyor.