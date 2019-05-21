Özgür Gündem davasında avukat Eren Keskin ve gazetecilere ceza yağdı

2016’da Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasına karşı oluşturulan ‘nöbetçi yayın yönetmenliği’ne ilişkin davada, İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkan Yardımcısı Eren Keskin ve gazete çalışanları, üç yıl dokuz aydan bir yıl üç ay hapis cezasına kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: @140Journos

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davadaki karar duruşmasında Keskin, “İnsan hakları savunucusuyum. Düşünce ve ifade özgürlüğünden yanayım. Yayın yapma özgürlüğünü savunduğum için genel yayın yönetmeni oldum. Suç işlediğime inanmıyorum. Düşüncenin suç olduğuna da inanmıyorum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

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Gazetede calışanı sanıklar da ‘basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde haber yapıldığını’ belirterek beraat talep etti.

Son savunmalar sonrası mahkeme heyeti, ‘terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak‘ suçundan Eren Keskin’e üç yıl dokuz ay, Reyhan Çapan’a üç yıl dokuz ay, Tahir Temel’e ise bir yıl altı ay, Hüseyin Aykol’a iki yıl bir ay hapis, Hüseyin Güçlü’ye bir yıl altı ay hapis verdi.

Heyet, Reyhan Hacıoğlu’na bir yıl üç ay hapis ve Ayşe Batumlu Kaya’ya da bir yıl üç ay hapis cezası verdi, ancak bu cezaları erteledi.

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Ayşe Berktay, Cemal Bozkurt, Çetin Ulu, Emrullah Kurcan, Ergin Atabey, Nuray Özdoğan, Özlem Söyler ve Celalettin Can’ın beraatine, Enver Baysal, Filiz Koçali, Hasan Başak, İhsan Yorulmaz, Muzaffer Ayata, Serbest Zan ve Züleyha Yılmaz’ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

3 Mayıs 2016’da Özgür Gündem’in kapatılmasına karşı çıkmak için başlatılan ‘nöbetçi yayın yönetmenliği’ kampanyasına 56 gazeteci katılmış, kampanya 7 Ağustos 2016’da sona ermişti.

Özgür Gündem 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle kapatılmıştı.

Kampanyaya katılan 56 nöbetçi yayın yönetmeninden 50’sine soruşturma açılmış, 11’i takipsizlikle sonuçlanmış, 38 dosya davaya dönüşmüştü.