Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oy ve Ötesi referandumda müşahitlik yapmayacak

 

2014’ten bu yana seçim güvenliği, sandık gözlemciliği, oy sayım organizasyonları için gönüllü çalışan bağımsız kuruluş Oy ve Ötesi, 16 Nisan’da gerçekleşecek başkanlık sistemi referandumu için müşahitlik organizasyonu yapmayacağını duyurdu.

Oy ve Ötesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bugün içinde bulunduğumuz Türkiye tablosunu değerlendirdiğimizde de, siyasi partilerin desteğiyle bağımsız bir müşahit organizasyonu yapmak yerine, bu seçimde Oy ve Ötesi olarak siz gönüllerimize tercih edeceğiniz bir siyasi partinin müşahit organizasyonunda görev almanız çağrısında bulunuyoruz” dendi.

Oy ve Ötesi referandum için dört alanda çalışma yapacaklarını duyurdu.

Katılımın çok belirleyici olacağını düşündükleri bu referandumda oy verme yüzdesini artırma hedefli bir iletişim kampanyası tasarladığını belirten dernek, resmi sonuç karşılaştırması yapılan tutanak teyit sistemine de devam edileceğini açıkladı.

Bunların yanısıra Oy ve Ötesi’nin seçim gününde tüm siyasi parti ve müşahitlere destek verecek yeni bir çağrı merkezi organizasyonu yapacağı belirtildi. Sandık başında ihtiyaç duyan tüm müşahitlere ve sandık kurulu üyelerine bu çağrı merkezi aracılığıyla bilgi sağlanacak.

Dernek aynı zamanda online seçmen ve müşahitlik eğitimlerine de başlayacak.

YSK açıkladı: Referandum 16 Nisan’da

 

SON HABERLER

Oy ve Ötesi referandumda müşahitlik yapmayacak

2014’ten bu yana seçim güvenliğinin sağlanması, sandık gözlemciliği, oy pusuları sayımı organizasyonları için gönüllü çalışan bağımsız kuruluş Oy ve Ötesi, 16 Nisan’da gerçekleşecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anaya değişikliği referandumu için müşahitlik organizasyonu yapmayacaklarını duyurdu.

KHK’yla ihraç edilen Prof. Bek: Sadece dekan, rektör değil, pek çok arkadaş da yalnız bıraktı

  KHK’yla ihraç edilen ‘barış akademisyeni’ Prof. Dr. Mine Gencel Bek, “Sadece dekan, rektör de değil, politik olarak bize benzeyen ve ilkesel olarak yanımızda durması gereken de pek çok arkadaş yalnız bıraktı bizi” dedi. 686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...