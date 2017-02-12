Oy ve Ötesi referandumda müşahitlik yapmayacak

2014’ten bu yana seçim güvenliği, sandık gözlemciliği, oy sayım organizasyonları için gönüllü çalışan bağımsız kuruluş Oy ve Ötesi, 16 Nisan’da gerçekleşecek başkanlık sistemi referandumu için müşahitlik organizasyonu yapmayacağını duyurdu.

Oy ve Ötesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bugün içinde bulunduğumuz Türkiye tablosunu değerlendirdiğimizde de, siyasi partilerin desteğiyle bağımsız bir müşahit organizasyonu yapmak yerine, bu seçimde Oy ve Ötesi olarak siz gönüllerimize tercih edeceğiniz bir siyasi partinin müşahit organizasyonunda görev almanız çağrısında bulunuyoruz” dendi.

Oy ve Ötesi referandum için dört alanda çalışma yapacaklarını duyurdu.

Katılımın çok belirleyici olacağını düşündükleri bu referandumda oy verme yüzdesini artırma hedefli bir iletişim kampanyası tasarladığını belirten dernek, resmi sonuç karşılaştırması yapılan tutanak teyit sistemine de devam edileceğini açıkladı.

Bunların yanısıra Oy ve Ötesi’nin seçim gününde tüm siyasi parti ve müşahitlere destek verecek yeni bir çağrı merkezi organizasyonu yapacağı belirtildi. Sandık başında ihtiyaç duyan tüm müşahitlere ve sandık kurulu üyelerine bu çağrı merkezi aracılığıyla bilgi sağlanacak.

Dernek aynı zamanda online seçmen ve müşahitlik eğitimlerine de başlayacak.