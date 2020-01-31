Oxford Üniversitesi’nden profesör: Cinsel suçlar, iktidarların otoriter-muhafazakâr emelleri için araçsallaştırılıyor

KEMAL GÖKTAŞ

Oxford Üniversitesi konuk öğretim üyesi Prof. Dr. Alev Özkazanç, cinsel suçlarda gündeme gelen ‘sağcı ve cezalandırıcı yaklaşımlar’ın sorunu çözmek bir yana ‘korkuya dayalı otoriter dünya görüşünün hakim kılınması’ amacına hizmet ettiğine dikkat çekti.

Özkazanç, Kısa Dalga Podcast için yaptığı ‘Arka Pencere’ dizisinin ‘Cinsel suçlulara ne yapmalı? Nagehan Alçı’nın önerisi ve Amerikan Çıkmazı’ başlıklı son bölümünde cinsel suçlarla ilgili hadım etme, toplumdan dışlama, ağır cezalar verme gibi önerileri ele aldı.

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Profesör, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın geçen aylarda bir yazısında yer alan “Şiddet uygulayanları en ağır cezalara mahkûm etmedikçe, bu vandalları, bu vahşileri korkutup içlerindeki kriminal canavarı hapisle, sosyal baskıyla, işsizlik sopasıyla ezmedikçe duracakları yok” ifadelerini hatırlatarak “Yandaş gazetecilerin önde gelenlerinden olan Nagehan Alçı’nın, hükümete, kadına şiddet konusunda sertleşme önermesi hayırlı bir gelişme olarak görülebilir mi acaba?” diye sordu.

Özkazanç, şunları söyledi: “Alçı asıl olarak sağcı otoriter bir bakış açısını yansıtıyor. Cinsel suçların, sadece ağır cezalar vererek ve hatta suçluların insan haklarını ihlal eden yöntemlerle çözülebileceğini önermek birçok açıdan vahim bir gelişme. Sorun ancak cinsiyet eşitliği perspektifle ve ceza politikalarını da içeren ama ona indirgenmeyen bütünsel bir yaklaşımla çözülebilir. Yani mevcut iktidarın tam da kaçındığı, tam tersine altını oyduğu bir yaklaşımla.”

ABD’nin Florida eyaletinde çocuklara karşı cinsel suçtan hüküm giyenlerin evsiz kalmalarına yol açan kısıtlamalar getiren yasanın uygulanmasını anlatan Özkazanç şöyle devam etti: “Suçluların şeytanileştirilmesi iyi ile kötü arasındaki ayrımı gereğinden fazla pekiştirmeye yarıyor. Dikkati asıl olarak vahşi suçlulara yöneltmek, hem onları gayri-insanileştiriyor hem de bu suçların geri plandaki düzen içi kurum ve süreçleri görünmez kılıyor. Ayrıca bu tur suçların neden ve nasıl geliştiğini ve yaygınlaştığını anlamamız da mümkün olmuyor. Cinsel suçların, iktidarların kendi otoriter ve muhafazakâr emellerine hizmet edecek şekilde nasıl kolayca araçsallaşabildikleri, nasıl hızla günah keçisine dönüşebildiklerini görmezden gelmemeliyiz. Sağcı ve cezalandırıcı yaklaşımlar, sorunu çözmeye yaklaşmadıkları gibi, tersine kendi korkuya dayalı otoriter dünya görüşlerini hâkim kılmaya çalışıyorlar.”

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Özkazanç’ın podcastini aşağıda ‘play’ tuşuna tıklayarak dinleyebilir veya metnini Kısa Dalga’nın adresinden okuyabilirsiniz.