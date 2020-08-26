Otel yerine sevgilisinin evine giderek karantinayı ihlal eden kadına altı ay hapis cezası

Avustralya’da, karantina kurallarını ihlal eden bir kadın altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

28 yaşındaki Asher Faye Vander Sanden’a, salgından en olumsuz etkilenen bölgelerden Victoria eyaletinde bir ay kaldıktan sonra, istisnalar dışında giriş-çıkışa kapalı olan Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth’teki evine dönmesi için izin çıktı.

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Eyaletin uyguladığı kurallar gereği 14 gün süreyle bir otelde karantina süreci geçirmesi gerekiyordu. Ancak o, bir kamyona binerek gizlice döndü ve otel yerine sevgilisinin evine gitti ve orada tutuklandı.

Batı Avustralya eyaletinde, karantinayı ihlal edenler 12 aya kadar hapis veya 50 bin Avustralya doları (266 bin 278 lira) para cezasına çarptırılıyor.

Sanden’in avukatı John Hammond, müvekkilinin hasta kızkardeşine bakmak için Victoria’ya gittiğini, dönüşte morali bozuk olduğu için yalnız kalmak yerine sevgilisinin evinde kendisini karantinaya aldığını, kimseyle temas kurmadığını söyledi. Ancak, Sanden’i hapis cezasından kurtaramadı.