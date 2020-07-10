ORC anketi: HDP ve MHP barajı aşıyor; AKP-MHP oyları yüzde 50’nin üstünde

ORC Araştırma’nın ‘Türkiye’de bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?‘ anketine göre dört parti barajı geçiyor; AKP ve MHP oylarının toplamı yüzde 50’yi’ aşıyor.

Fotoğraf: Reuters

15 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında 81 ilde 53 bin 560 kişi ile yapılan ankette, seçmenlerin yüzde 37,3’ü AKP, yüzde 26,2’si CHP, yüzde 13’ü MHP, yüzde 10.4’ü HDP için oy kullanacağını söyledi. AKP ve MHP oylarının toplamı ankete göre yüzde 50.3

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Ankete göre İYİ Parti yüzde 6,8, DEVA Partisi yüzde 2,6, Gelecek Partisi yüzde 1,7, Saadet Partisi yüzde 1,1 oy oranına sahip.

En başarılı milletvekilleri

Araştırmada en başarılı 100 milletvekilinin partilere göre dağılımı yapıldı.

Her milletvekilinin kendi seçmen grubunca değerlendirildiği ankete katılan kişilere; “Son iki yılı değerlendirdiğinizde, bölgesel çalışmaları, meclis çalışmaları ve halkla iletişiminde ‘Sizce ilinizin en başarılı milletvekili hangisi?'” sorusu yöneltildi.

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Buna göre dağılım 42 AKP, 35 CHP, 13 MHP, beş HDP, dört İYİ Parti ve bir bağımsız oldu.