Ölüm döşeğindeki Star Wars hayranının ricası kabul oldu: Vizyona girmeden son filmi izleyebilecek

Disney CEO’su Bob Iger, İngiltere’de ölüm döşeğindeki bir hastanın 20 Aralık’ta vizyona girecek son Star Wars filmini küçük oğluyla daha önce izleme arzusunun yerine getirileceğini duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre Waterlooville kasabasındaki Rowans bakım evi, Twitter hesabından bir hastası için yardıma ihtiyacı olduğunu aktardı: “Yardımcı olur musunuz? Star Wars’un BÜYÜK hayranı olan bir hastamız var ve maalesef zaman 20 Aralık’a kadar ondan yana olmayacak. Son arzusu Star Wars’un final filmi #RiseOfSkywalker’u küçük oğluyla beraber izlemek. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olabileceğini bildiğiniz HERHANGİ biri varsa lütfen bunu onlarla paylaşın. Teşekkürler.”

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Can you help? We have a patient who's a HUGE #StarWars fan. Sadly, time is not on his side for the 20th Dec. His wish is to see the final Star Wars film #RiseOfSkywalker with his young son. If you know ANYBODY who might be able to make it happen, please share with them. Thank you — Rowans Hospice (@RowansHospice) November 26, 2019

Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamil de bakım evinin bu talebine “İyi şanslar” diyerek destek verdi.

Disney CEO’su Iger ise bu isteği kabul ettiğini açıkladığı tweetinde şunları yazdı: “Şükran Günü’nde Disney olarak #TheRiseOfSkywalker’ı Rowans Bakımevi’ndeki bir hasta ve ailesi ile paylaşabileceğimizi söylemekten minnet duyuyoruz. Güç sizinle ve hepimizle olsun!”

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